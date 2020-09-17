118 قتيلا و54 مصابا جراء سيول السودان

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 118 وفاة، و54 مصابًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أنّ 40 ألفًا و220 منزلًا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 57 ألفًا و584 منزلًا.

وأشار التقرير إلى تضرر 224 مرفقًا، و396 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5950 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتا نهر النيل (وسط)، وسنار (شرق).