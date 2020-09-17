أبودوح أول مرشح فردي من أصحاب الهمم: أسعى لتحقيق أحلام ذوي الاحتياجات

شهدت محكمة بنها الابتدائية، تقديم أسامة السيد أبو دوح، من ذوى الهمم، تقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فردي بدائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، حيث رافقه محاميه لتقديم أوراق الترشح بلجنة تلقي الطلبات بالمحكمة.

وقال "أبو دوح" في تصريحات له، إنه حضر اليوم، برفقة المحامي الخاص به لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب 2021، على المقعد الفردى مستقلا، بدائرة طوخ وقها، مؤكدا أنه لم تسنح له الفرصة الوصول لتقديم طلب الترشح ضمن أية قوائم، مشيرا إلى أنه سيخوض السباق الانتخابي، للعمل على توصيل صوت ذوى الهمم، وتحقيق مكاسب أكثر لهم.

وأضاف "أبو دوح"، أنه كان يعمل موظفا بالتربية والتعليم، وخرج على المعاش، موضحا أن ذوى الاحتياجات الخاصة يتخطون الـ18 مليون مواطن بالجمهورية، كما أن نسبة الـ5%، غير مفعلة بالشكل الذى يرضى طموحاتهم، مؤكدا أنه لا يخشى المنافسة، وسيكون لديه حملة انتخابية مميزة، مشيرا إلى دعم ذوى الهمم بنطاق دائرته للحصول على المقعد.

فيما شهدت محكمة بنها الإبتدائية بمدينة بنها، إقبال وزحام شديدين من المرشحين المحتلمين لمجلس النواب 2021 وأنصارهم ومحاميهم، لتقديم طلبات الترشح لخوض السباق الانتخابي للدورة المقبلة، كما شهد محيط المحكمة انتشار أمنى مكثف لتنظيم عملية الدخول من المرشحين ومحاميهم نظرا لكثرة الأعداد.

وتزاحم المرشحون، خلال الدخول في الساعات الأولى للحصول على الأرقام والرموز الأولى بالكشوف الانتخابية، ما تسبب في حالة تكدس كبير، استدعت جهاز تأمين المحكمة والسماح للمرشحين فقط وموكليهم للدخول لساحة المحكمة لتقديم أوراق الترشح، ومنع باقى أنصارهم خارج حيز المحكمة، دون حدوث أية مشادات أو مشاجرات بالأسلحة، كما أدعى عددا من نشطاء ورواد التواصل الاجتماعى وأنصار بعض المرشحين على "فيس بوك".

وتمت عمليات تأمين المحكمة بخطة محكمة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير امن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والعقداء محمد سعيد رئيس مباحث أمن المحكمة، وعمرو الجزار مفتش المباحث، وطه حسين بإدارة البحث الجنائي، ونصر القارح رئيس مباحث المرور.