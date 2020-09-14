"قناة السويس": معدلات مرور السفن في زيادة

قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن القناة هي المرفق البحري الأهم عالميًا، وكان هناك توجه بضرورة مراقبة الممرات الملاحية المنافسة وقراءة المشهد على الساحة الدولية، موضحًا أن هناك العديد من التقارير التي تكشف عن أوضاع الممرات الملاحية المختلفة، بالإضافة إلى أن القناة لم تشهد تراجع في إيراداتها إلا تراجع طفيف ولم يتجاوز الـ1\2%.

وأضاف "صفوت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علشانك يا بلادي"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن قناة السويس حققت إيرادات خلال العام المالي الذي انتهى في شهر يونيو بمقدار 5 مليار 720 مليون مقارنة بـ5 مليار 750 مليون في العام 2018\2019، حيث إن هناك 19311 سفينة عبرت قناة السويس خلال العام المالي بزيادة 4.55 عن العام الماضي.

وتابع: "معدلات مرور السفن في زيادة، رغم التحديات التي نواجها الآن، ورغم توقف 11.6% من إجمالي أسطول الحاويات العالمية بسبب انخفاض الطلب على الضائع المختلفة، كما أن هيئة قناة السويس اتخذت أساليب جديدة لزيادة السفن من خلال فتح أسواق جديدة، والتي تسببت في اجتذاب العديد من السفن".