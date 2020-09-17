أسماء الطلاب المرشحين للحصول على منح دراسية بالجامعات الخاصة بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب المرشحين للحصول على المنح الدراسية بالجامعات الخاصة، بعد اعتماد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للنتيجة النهائية للترشيحات.

وقال اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، في تصريح له اليوم، إنه جرى ترتيب أسماء الطلاب المرشحين حسب المجموع، من الأعلى للأقل مجموعًا، في اطار أعداد المنح المتاحة والمحتملة من قبل الجامعات الخاصة.

وناشد السكرتير العام الطلاب وأولياء أمورهم، بسرعة التوجه غلى مقار الجامعات الخاصة التي جرى ترشح أبنائهم بها، لاستكمال الإجراءات الإدارية المتبعة للقبول والتسجيل بالجامعات طبقًا للكشوفات .