محافظ أسوان يقرر تسليم مباني مدرسة "فارس" للآثار لترميمها

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبدء في إنشاء مدرسة ابتدائي ورياض أطفال بقرية فارس التابعة لمركز كوم إمبو على مساحة 2400 م2، وذلك في استجابة سريعة لمناشدات أهالي قرية فارس بمركز كوم أمبو.

وبحسب بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، تم التصديق عليها في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أمس، وذلك من أجل استيعاب الكثافة الطلابية بالقرية نظرا لسوء حالة مباني مدرسة فارس الابتدائية والتي كانت تضم 10 فصول ولكن لأنها آيلة للسقوط تم إخلاء الطلاب منها منذ عام 2015 ونقلها كفترة مسائية بمدرسة العقاد الإعدادية.

وكشف محافظ أسوان عن أنه بعد التواصل مع اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية سيتم البدء في إنشاء المدرسة الجديدة بإجمالي 24 فصلا منها 18 فصل للمرحلة الابتدائية و6 فصول لمرحلة رياض الأطفال بتكلفة تصل لأكثر من 9 ملايين جنيه على أن تبدء الدراسة فيها بداية من العام الدراسى القادم 2021 / 2022، لافتا إلى أنه سيتم تسليم مباني المدرسة القديمة إلى وزارة السياحة والآثار لتنفيذ أعمال الترميم لها وتحويلها إلى مركز إشعاع ثقافي وتنويري، وخاصة أنه شيدها شيخ المعماريين المهندس حسن فتحي عام 1957 وهي مصممة على نظام معماري يعكس الطبيعة الأسوانية المميزة.