كلاكيت ثانى مرة.. الذهب يتراجع 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعًا آخر بقيمة 4 جنيهات خلال التعاملات اليومية في السوق المحلية، في أسواق المال والبورصات العالمية لتصبح جملة التراجعات 14 جنيهًا للجرام الواحد في تعاملات اليوم.

وسجّل عيار 24 في السوق المحلية 979 جنيهًا، مقابل 993 جنيهًا، بداية التعاملات أمس.

بينما سجّل عيار 21 قيمة 856 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 734 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.855 جنيه.

ووصف نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، التراجعات "بالاستثنائى".

وقال رغم التراجعات، إلا أن مخاوف المستثمرين مازالت تسيطر على الاستثمار بالأسواق وعدم الثقة فى المؤشرات الحالية بالأسواق مثل فوائد البنوك و معدلات التوظيف والبطالة جعلت حيازة الذهب هى الاستراتيجية الافضل .