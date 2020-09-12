"حماية المستهلك" يحيل 26 معرض سيارات بـ6 محافظات إلى النيابة

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إحالة عدد 26 معرض لبيع السيارات، بمحافظات "كفر الشيخ، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، أسوان والدقهلية" إلى النيابة العامة، وذلك بسبب عدم إعلان الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأضاف أن ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، وصون مصالح المستهلكين، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن حماية المستهلك، وتعزيزا لدور الجهاز فى تطبيق القانون، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك، وضبط الأسواق، ضمانا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

وأكد رئيس الجهاز، ضبط 26 معرض سيارات لم يلتزم بتطبيق قانون حماية المستهلك، وتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة المختصة، استكمالا للحملات التي بدأها جهاز حماية المستهلك، لضبط العمل بمعارض السيارات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى إن الإحالة جاءت فى ضوء مخالفة مديرى الصفحات للمواد أرقام 4، 7، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، التى تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة، تحديد السعر الشامل لكل ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.

رئيس الجهاز: معارض كبرى بالمحافظات لم تلتزم بتطبيق القانون رغم إحالة معارضها بالقاهرة والجيزة والإسكندرية للنيابة.

وقال سمير، إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج، ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، وأن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات، وحتى منصات البيع الإلكترونية، التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.

وناشد رئيس الجهاز، جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات، قبل التعاقد عليها، لا سيما إن كان ذلك التعاقد عن بعد، أو بواسطة وسيلة إلكترونية.

هدفنا إعادة الإنتظام إلى سوق السيارات بالإلتزام بالقانون ومستمرين في باقي المحافظات

وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

ودعا الجهاز كل المستهلكين، إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز، في حالة وجود ما يستدعي ذلك، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.