"طيران الإمارات" تنوي إنتاج وجبات "كوشر" طبقا للشريعة اليهودية

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" اليوم، نيّتها إنتاج وجبات "كوشر" (المعدّة وفقا للتقاليد الدينية اليهودية)، بعد يومين على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة النقل الجوي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومقرها دبي، بتسيير رحلات إلى إسرائيل قبل نهاية العام الحالي حسبما أعلن مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون في وقت سابق.

وكانت "طيران الإمارات" تشتري وجبات "كوشر" من جهة خارجية، لكنها تنوي الآن إنتاج هذه الوجبات من خلال شركة "الإمارات لتموين الطائرات" التابعة لها والتي تقوم بتموين طائراتها تحت مسمى "كوشر أرابيا"، بحسب شبكة "العربية".

وقالت "الإمارات لتموين الطائرات" في بيان، إنّها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة يديرها رئيس "المجلس اليهودي في الإمارات" روس كريل للحصول على شهادات من قبل جهات دينية يهودية تسمح بإنتاج هذه الوجبات.

وأوضح سعيد محمد الرئيس التنفيذي لـ"الإمارات لتموين الطائرات" أنّه "مع التطورات الأخيرة نتوقع أن ينمو الطلب على طعام الكوشر في الإمارات والمنطقة بسرعة"، مضيفا "سنستكشف أيضا افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي".

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض اتفاقية تاريخية مع الإمارات لبدء علاقات دبلوماسية كاملة، واتفاقا آخر مع مملكة البحرين يمهد لعلاقات بين الدولتين.