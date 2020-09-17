الدولار يتراجع قرشا وأعلى سعر شراء بـ15.72 جنيه

تراجع سعر صرف الدولار في منتصف التعاملات اليومية مقابل الجنيه، بعد استقرار دام أسبوعًا في البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، بقيمة قرش، ليباع في بنوك "الأهلي المصري، الأهلي المتحد، بلوم، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان" بـ15.81 مقابل 15.71 جنيه للشراء.

وجاءت قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، بـ15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء في بنوك "مصر، المصري الخليجي، عودة، والكويت الوطني".

وفي قائمة البنوك اللأقل سعرا لتداول الدولار، جاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، والتجاري الدولي"، ليباع الدولار بـ 15.79 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للشراء، فيما جاء بنك hsbc الأقل سعرًا للدولار ليباع بـ15.79 جنيه، فيما سجل سعر الشراء بـ15.69 جنيه.