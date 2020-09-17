"مصر الخير" بالمنيا تنفذ قافلة طبية بقريتين ضمن مبادرة حياة كريمة

نفذت مؤسسة مصر الخير بالمنيا قافلة طبية شاملة بقريتي جزيرة شيبة بمركز أبو قرقاص، وأولاد الشيخ بمركز مغاغة، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى غير القادرين، في إطار تنفيذ أنشطة القوافل العلاجية بمبادرة "حياة كريمة".

ومن جانبه قال حازم وفا، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، إن القافلة شملت جميع التخصصات الطبية، بقريتي جزيرة شيبة، وأولاد الشيخ، وتم الكشف الطبي من خلال فريق من الأطباء داخل القرية.

وأضاف مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، أنه تم تحويل 208 حالات مرضية تقرر لهم تدخلات وعمليات جراحية، من قرية شيبة، وسيتم عمل التدخلات والعمليات الجراحية اللازمة.