العاصفة "أيلا" تسبب في قطع الكهرباء عن 80 ألف منزل بفنلندا

أصدرت السلطات الفنلندية، اليوم، تحذيرات للمواطنين بالبقاء في المنزل بعد أن ضربت عاصفة قوية تدعى "أيلا" البلاد، تاركة أكثر من 80 ألف منزل بلا كهرباء، فضلا عن تعطيل حركة المراكب في الجزء الشمالي من بحر البلطيق.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن العاصفة ضربت الساحل الغربي لفنلندا مساء أمس، حيث وصلت خلال اليوم إلى وسط وجنوب غرب البلاد بسرعة تصل إلى 125 كيلومترا في الساعة مصحوبة بالأمطار الغزيرة، مما أدى إلى سقوط الأشجار وتدمير بعض الأشياء المادية بشكل كامل.

وأضافت الشبكة أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة جنوبا في وقت لاحق من اليوم، حيث تصل إلى العاصمة (هلنسكي) بعد ظهر اليوم، ثم تعبر بحر البلطيق باتجاه إستونيا، والتي تعاني مناطقها الساحلية بالفعل من رياح قوية بلغت قوتها 115 كيلومترا في الساعة.

وكانت السلطات الإستونية أعلنت انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 500ر3 منشأة ظهر اليوم، فيما ألغت شركات السفن رحلاتها التي تبحر بين فنلندا والسويد في خليج بوثنيه، شمال بحر البلطيق، كما ألغت فنلندا وإستونيا أغلب رحلات المغادرة منهما اليوم.