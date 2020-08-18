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محمود مسلم

رئيسة وزراء فنلندا تعلن خضوعها لاختبار الكشف عن كورونا

سجلت فنلندا أمس 52 إصابة جديدة بالفيروس

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أ ش أ
12:52 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إنها ستخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعدما بدأت بعض الأعراض في الظهور عليها.

وأضافت "مارين"، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، "أنها تعاني من أعراض تنفسية بسيطة، وستستمر في العمل من المنزل حتى خضوعها للاختبار".

كان المعهد الفنلندي للصحة والرعاية، قد أعلن أمس، أن عدد الإصابات الجديدة بالبلاد لا يزال منخفضا نسبيًا، إلا أنه زاد مقارنة بالأرقام المنخفضة في بداية يوليو الماضي، وسجلت فنلندا أمس 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

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