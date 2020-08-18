رئيسة وزراء فنلندا تعلن خضوعها لاختبار الكشف عن كورونا

قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إنها ستخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد بعدما بدأت بعض الأعراض في الظهور عليها.

وأضافت "مارين"، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، "أنها تعاني من أعراض تنفسية بسيطة، وستستمر في العمل من المنزل حتى خضوعها للاختبار".

كان المعهد الفنلندي للصحة والرعاية، قد أعلن أمس، أن عدد الإصابات الجديدة بالبلاد لا يزال منخفضا نسبيًا، إلا أنه زاد مقارنة بالأرقام المنخفضة في بداية يوليو الماضي، وسجلت فنلندا أمس 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".