شركة ألمانية توسع طاقات إنتاج لقاح كورونا

أعلنت شركة بيونتش Biontech الألمانية توسيع طاقات إنتاجها للقاح كورونا، وذلك بتفويض من شركة الأدوية السويسرية العملاقة "نوفارتيس" التي تصنع لقاحًا محتملًا للفيروس.

وقالت الشركة، وفقًا لما أعلنته القناة الأولى للتلفزيون الألماني (ايه ار ديه)، إنه من المقرر أن تصل طاقات الإنتاج للقاح إلى 750 مليون علبة سنويًا أو أكثر من 60 مليون علبة شهريًا عند التشغيل الكامل.

وتصنع شركة "نوفارتيس" اللقاح المحتمل لفيروس كورونا وعقدت صفقة تصنيع مع فريق أمريكي، ويعتمد اللقاح المرشح على تكنولوجيا مماثلة لتكنولوجيا علاج الجينات، حيث يهدف الباحثون الأمريكيون إلى إدخال مادة وراثية تشكل "طفرات" فيروسات التاجية الجديدة في ما يسمى بالفيروس المرتبط بالأدوية (AAV)، قبل حقنها في البشر لإثارة استجابة مناعية ضد كورونا.

وفي سياق متصل، حذرت الحكومة الألمانية من زيارة التشيك - والتي تجاوز بها عدد الإصابات ألفي إصابة جديدة بالكورونا في غضون يوم واحد، كما مددت الحكومة الألمانية تحذيرها من السفر إلى براج إلى منطقة بوهيميا الوسطى المجاورة، وفيينا وبودابست (المجر)، وشمال وجنوب هولندا في هولندا (شاملة مدن أمستردام وروتردام ولاهاي)، وكانتون فريبورج السويسري، ومناطق أخرى في فرنسا، إضافة إلى كرواتيا ورومانيا: العاصمة بوخارست ومقاطعات أخرى.