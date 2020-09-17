انطلقت صباح اليوم أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2020، المقرر أن تستمر حتى الساعة السابعة من مساء الإثنين المقبل الموافق 21 سبتمبر، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة مساء أمس.

وتقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الأول، والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة للطلاب الناجحين في الدور الثاني، ويكون التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.

وتستقبل معامل التنسيق بالجامعات، الطلاب لتسجيل الرغبات بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات ويكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2020

- الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- اختيار مصدر الشهادة التي حصل الطالب عليها.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

- إدخال الرغبات التي يريدها الطالب بالترتيب.

- التأكد من سلامة البيانات الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

- تعرض قائمة رغبات الطالب على الشاشة، ويُسمح له بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتم عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

- بعد التسجيل إلكترونيًا يعرض الموقع استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكن طباعة هذه المستندات وحفظها في ملف، وحال وضعك البريد الإلكتروني الخاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.