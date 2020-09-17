تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بعد قليل

تبدأ معامل التنسيق الإلكتروني، بعد قليل، استقبال طلاب الثانوية العامة، لـ تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2020، من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وقال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنّ الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة، لتلقي رغبات الطلاب، مؤكدا أنّ عدد رغبات التنسيق لطلاب المرحة 75.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بدء استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة، وتشمل (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، إضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وذلك في الفترة من الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 21/9/2020.

الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة

الحد الأدني للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%.

مواعيد إدخال الرغبات بالجامعات

تفتح المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.