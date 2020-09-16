موعد وخطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2020

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد تنسيق الرحلة الثالثة 2020، في حالة من التأهب للالتحاق بالكليات، وجرت العادة أن يتم فتح تنسيق المرحلة الثالثة عقب نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عام 2020، والتي من المقرر أن تبدأ غدا الخميس الموافق 17 سبتمبر، وتستمر حتى يوم الغثنين المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري.

وتقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني، ويكون التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت.

وتقوم معامل التنسيق بالجامعات باستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات بدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات ويكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2020

- الدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

- ثم يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي تم الحصول عليها.

- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

- إدخال الرغبات التي يريدها الطالب بالترتيب.

- التأكد من سلامة البيانات الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

- يتم عرض قائمة رغبات الطالب على الشاشة، ويُسمح له بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يتم عرض القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيًا لتخزين الرغبات على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق.

- بعد التسجيل إلكترونيًا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي جرى تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيًا، ويمكن طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيجري إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.