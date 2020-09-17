حظر تجوال في بريطانيا وتشديد الإجراءات بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شمال شرق إنجلترا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.

وقال هانكوك، في بيان ألقاه أمام مجلس العموم البريطاني ونقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إن هذه القيود تشمل فرض حظر تجوال من الساعة العاشرة مساء بالحانات ومنع تجمع واختلاط الأشخاص ببعضهم خارج المباني التي يتواجدون داخلها.

ومن المفترض أن تفعل هذه الإجراءات الاحترازية بدءا من الغد الجمعة في مقاطعة "نوثرامبرلاند" ومنطقة "نورث تينيسايد" و"ساوث تينيسايد" ومدينة "نيوكاسل أبون تاين" وبلدة "جيتشيد" و"دورام".

يذكر أن بريطانيا أعلنت اليوم أنه تم تسجيل 18 ألفا و371 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إنجلترا منذ بداية سبتمبر الجاري وحتى أمس، ما يمثل زيادة قدرها 16.7% مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها مع نهاية شهر أغسطس الماضي.