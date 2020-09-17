سر "خناقة نمبر 1" في السباق الانتخابي: وش السعد على المرشح

شهد اليوم الأول لتلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، تسارع عدد كبير من المرشحين المحتملين أمام أبواب المحاكم، للحصول على رقم واحد في الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية، ما أدى هذا التزاحم إلى وقوع بعض المشادات الجانبية، في بعض المحافظات.

ويحظى رقم "1" بحكايات مختلفة في تاريخ المعارك الانتخابية، حيث يراه بعض المرشحين كلمة السر في الفوز بالمقعد الانتخابي، لاسيما لبساطته وصعوبة نسيانه لدى الناخبين وبالآخص من كبار السن والآميين.

وقال النائب المستشار نبيل الجمل وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"الوطن": "حكاية رقم واحد مضحكة، فبعض المرشحين والذين يخوضون الانتخابات البرلمانية لأول مرة، افترشوا الآرض أمام المحاكم منذ الفجر للحصول على هذا الرقم، فهو في نظرهم طوق النجاه أما معركة تكسير العظام التي تشهدها الانتخابات على المقاعد الفردية".

"الجمل": رقم 1 يسهل المهمة أمام المرشح

وأشار "الجمل" قائلًا: "طول عمرنا شفنا واتربينا أن رقم 1 هو رقم السعد لأي مرشح يحصل عليه، في اليوم الأول لترشحه للانتخابات البرلمانية، لا سيما أن معظم المترشحين يعتمدون في قعدتهم الانتخابية على كبار السن".

وأوضح وكيل تشريعية النواب، أنَّ بعض المحافظات مازال سكانها يعانون من الأمية، وبالتالي حصول المترشح على رقم 1 في الدائرة يسهل الأمور أمام قاعدة الناخبين، لافتًا إلى أنَّ العبرة الحقيقية ليست بحصولك على الرقم الأول في الكشف الانتخابى، ولكن في مدى اقتناع الناخب بالمرشح الذي سيمثله تحت قبة البرلمان لمدة 5 سنوات.

ووفقًا لتعديلات قانون مجلس النواب يُشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.