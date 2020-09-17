وكلاء مرشحون لـ"النواب": سوء التنظيم أدى إلى التدافع

أرجع وكلاء مرشحي مجلس النواب التدافع والمشادات التي حدثت، صباح اليوم، بين وكلاء وأنصار المرشحين داخل محكمة شمال الجيزة الابتدائية لتقديم طلبات ترشحهم إلى سوء التنظيم، مشيرين إلى أنهم بدأوا بإعداد كشف بترتيب حضورهم منذ أمس، إلا أنه تم إهماله رغم أنه كان كفيلا بتنظيم عملية التقديم.

وقال زكريا نجاح، أحد وكلاء المرشح أحمد نجاح سيد، من حزب مصر القومي، "تواجدنا منذ ظهر الأربعاء لحجز رقم واحد في كشوف المرشحين، وكنا من أوائل الناس، وسجلنا اسم مرشحنا رقم 18 في كشف بشكل ودي، ولم يأخذوا بهذا الكشف، وانتظرنا على البوابة حتى فتحوا في التاسعة صباحا، ودخلنا بشكل عشوائي، واللي يلحق، وكان ممكن تفادي ذلك لو أخذوا بالكشف الذي أعددناه، علمًا بأن جميع المرشحين الذين جاءوا مبكرًا تراضو على ذلك.

واعتبر شريف محمد، وكيل أحد المرشحين، أنه كان هناك سوء تنظيم، مؤكدًا أن المرشحين الذين تواجدوا مبكرًا أعدوا قائمة بأسماء المتواجدين، سواء المرشحين أو المندوبين عنهم، كما يحدث مع عملاء البنوك، ولم يتم الأخذ بهذا الكشف، وهو ما أدى التدافع، لا سيما مع عدم وجود آلية لتنظيم دخول المرشحين والمندوبين لخزينة المحكمة لسداد رسوم التأمين.