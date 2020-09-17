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زحام شديد بمحكمة شبين الكوم لاستقبال أوراق المرشحين لـ"النواب"

كتب:

إبراهيم الديهي
02:20 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
تكدس المرشحين امام المحكمة

تكدس المرشحين امام المحكمة

تواجد العشرات من مرشحي مجلس النواب ومؤيديهم، في محيط محكمة شبين الكوم الكلية بمحافظة المنوفية، لتقديم أوراق ترشحهم لمجلس النواب في اليوم الأول لفتح باب تلقي طلبات المرشحين لمجلس النواب عن محافظة المنوفية.

ويتسابق المرشحون للحصول على الأرقام الأولى في كشوف الناخبين، حيث قام عدد من المرشحين ومؤيديهم بالمبيت أمام محمة شبين الكوم، مفترشين الأرض، منذ مساء أمس، لحجز أولوية الدخول لتقديم الأوراق مبكرا.

الجدير بالذكر، أن محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بدأت صباح اليوم في استقبال طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بمراكز ومدن محافظة المنوفية، حسبما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.

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