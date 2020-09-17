مصدر: 85% نسبة الإشغال على أول رحلات مصر للطيران لروسيا

كشف مصدر بشركة مصر للطيران أن نسب الإشغال على أولى رحلات الشركة اليوم من القاهرة إلى موسكو تجاوزت 85%، موضحًا أن السعة المقعدية للطائرة تبلغ نحو 140 راكبًا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن نسب الإقبال على حجوزات رحلات الشركة إلى روسيا خلال الأسبوع الأول للتشغيل جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن مصر للطيران تسيّر 3 رحلات أسبوعية إلى موسكو خلال أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ، وذلك بعد فترة توقف استمرت لأكثر من 5 أشهرعلى خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأشار المصدر إلى أن شركة مصر للطيران طالبت المسافرين على رحلاتها إلى موسكو بضرورة الحصول علي شهادة طبية مع نتيجة اختبار "PCR" سلبية لفيروس كورونا من أحد المعامل المعتمدة في مصر، على أن تكون صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو، وأن تكون باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية، حتى يتم السماح للمسافرين بصعود الطائرة من القاهرة.

كما طالبت الشركة المسافرين باتخاذ التدابير الصحية الأخرى عند الوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الروسية بداية الشهرالجاري استئناف الرحلات إلى القاهرة، لتكون مصر الدولة رقم "5" التى تعيد روسيا رحلاتها إليها.

وبدأت الأربعاء الماضي شركة الخطوط الجوية الروسية "ايرفلوت" تشغيل أولى رحلاتها الجوية (موسكو - القاهرة)، بعد موافقة سلطة الطيران المدني على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو لكل من شركة ايرفلوت وشركة مصر للطيران، وذلك بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة فيروس كورونا منذ مارس الماضي، حيث تم التنسيق بين كل من الشركتين وسلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة الخاصة باستئناف الحركة الجوية بين البلدين.