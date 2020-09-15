فئات المسافرين للسعودية وأماكن إجراء تحليل كورونا لهم بالمحافظات

حددت شركة مصر للطيران فئات المسافرين المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية بداية من اليوم، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي.

وشملت الفئات المسموح لها بالسفر:

1- المواطنون السعوديون، ومرافقوهم من غير السعوديين، أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين.

2- غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.

وشددت "مصر للطيران" على أنه يجب على جميع المسافرين تقديم ما يفيد بإجراء تحليل "PCR"، والخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية، على أن يُنفذ هذا القرار بداية من اليوم.

وتستعرض "الوطن" أماكن المعامل الـ24 على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى المعمل الرئيسي بالقاهرة بعناوينها، كالتالي:

1- الإسكندرية، ويمكن إجراء التحاليل في مستشفى حميات الإسكندرية.

2- البحر الأحمر، ويمكن إجراء التحاليل في المعمل المشترك بالغردقة.

3- شرم الشيخ، ويمكن إجراء التحليل في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

4- الإسماعيلية، ويمكن إجراء التحليل بمستشفى حميات الإسماعيلية.

5- أسوان، ويمكن إجراء التحليل بمستشفى حميات أسوان.

6- أسيوط، ويمكن إجراء التحليل بمستشفى صدر أسيوط الوليدية.

7- الأقصر، ويمكن إجراء التحليل في مستشفى حميات الأقصر.

8- البحيرة، ويمكن إجراء التحليل في المعمل المشترك بدمنهور.

9- الغربية، ويمكن إجراء التحليل في مستشفى حميات طنطا.

10- الدقهلية، ويتم إجراء التحليل بمستشفى المنصورة الدولي.

11- الشرقية، يتم إجراء التحليل بالمعمل المشترك بالشرقية.

12- الفيوم، ويتم إجراء التحليل في مستشفى الفيوم العام.

13- المنوفية، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات شبين الكوم.

14- القليوبية، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات بنها.

15- المنيا، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط.

16- سوهاج، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى أخميم المركزي.

17- بني سويف، ويتم إجراء التحاليل في المعمل المشترك ببني سويف.

18- الوادي الجديد، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات الخارجة ومستشفى الداخلة العام.

19- بورسعيد، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات بورسعيد.

20- جنوب سيناء، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى الطور العام.

21- دمياط، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات دمياط.

22- قنا، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى حميات قنا.

23- كفر الشيخ، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى الزعفرانة.

24- مطروح، ويتم إجراء التحاليل في مستشفى النجيلة.