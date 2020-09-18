حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه شخصية مرحة واجتماعية، ويفضل قضاء وقته مع الأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الفلك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالزملاء والأصحاب نشاطات مشتركة ولقاءات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.