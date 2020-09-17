حظك اليوم الخميس 16-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء مرح ومن أبرز عيوبه التطفل والتردد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. قاوم المشاعر السلبية لتستمتع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.