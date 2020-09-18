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حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
04:55 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولولد برج العذراء يتميز بشخصيته المنظمة، كما أنه نشيط ويسعى إلى إنجاز المهام المسندة إليه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

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