 حظك اليوم الثلاثاء 15-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء أنّ عواطف باردة أغلب الأحيان، ولا يظهر مشاعره إلّا أمام قلة قليلة من الناس، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالحذر والعمل في صمت والاحتراس من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تجد أنك تميل للتمرد وللابتعاد قليلا عمن تحب أو عن شريك الحياة.. لا تظهر تذمرا واصبر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.