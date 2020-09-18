حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لديه قدرة على استخدام أسلوب الحيادية في حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.