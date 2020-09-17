حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر يجعلك تُراجع الماضي والوضع الفلكي يتطلب منك أن تعتني براحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.