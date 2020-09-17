فيديو.. مصطفى العقاد: أنطوني كوين كان يخشى موهبة عبد الله غيث

حلت بالأمس ذكرى استشهاد البطل الليبي عمر المختار والذي حارب من أجل حرية بلاده واستقلالها ولقب بشيخ الشهداء وأسد الصحراء.

وقُدمت قصة كفاح البطل عمر المختار في فيلم سينمائي يحمل اسمه في عام 1981 للمخرج السوري مصطفى العقاد ومن بطولة النجم العالمي أنطوني كوين وشارك الفنان القدير عبد الله غيث بالفيلم بالدبلجة الصوتية لنسخة الفيلم باللغة العربية.

ولم يكن ذلك هو الفيلم الوحيد الذي جمع كل من مصطفى العقاد وأنطوني كوين وعبد الله غيث، حيث اجتمعوا في الفيلم العالمي "الرسالة" والذي حقق نجاحا كبيرا.

وفي لقاء تلفزيوني نادر كشف المخرج السوري مصطفى العقاد بأن الفنان أنطوني كوين كان يخشى من موهبة وأداء الفنان عبد الله غيث ودوما ما كان يطلب أن يبدأ "عبد الله" بتصوير مشاهده ومن ثم يتبعه هو بتصوير مشاهده.

وأضاف "العقاد" بأن كل منهما كان مميزا بمنطقته في التمثيل، فكان الفنان عبد الله غيث متميزا في أداءه للمشاهد التي يوجه فيها الكلام للمجموعات التمثيلية والتي تتطلب أداءا مسرحيا وهو مميز بتلك المنطقة، بعكس أنطوني كوين الذي كان مميزا بمنطقة الأداء التمثيلي الهادئ.

يذكر أن فيلم عمر المختار ضم عدد كبير من الفنانين حول العالم وتم عرضه عام 1981، وتكلفت ميزانية إنتاجه ما يقارب الـ 35 مليون دولار أمريكي.