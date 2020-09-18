لطيفة تنهي إجازتها الصيفية وتعود لاستئناف نشاطها الفني

أعلنت المطربة التونسية لطيفة، عبر حسابها على "تويتر"، انتهاء إجازتها الصيفية والتي قضتها في الساحل الشمالي، لتعود مرة أخرى لاستئناف العمل.

وكتبت لطيفة "باي باي ساحل الحمدلله على الوقت الحلو اللي قضيناه في أجمل مكان في الدنيا في ⁧‫الساحل الشمالي‬⁩ ربنا يديم علينا النعمة".

قدمت النجمة التونسية لطيفة مؤخرا أغنية "أمّن لي بيت"، في حفل تطبيق أنغامي "أون لاين"، لصالح المتضررين من انفجار بيروت

وتألق عدد من الفنانين خلال الحفل، ووجهوا خلاله رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "صوت بيروت"، من الشرق إلى الغرب، حيث يجتمعون في حفل مصوّر يُبثّ على تطبيق أنغامي تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، ويتبرّعون لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني.