"التضامن": نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات لم تصل إلى 28%

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية وجمعية خير وبركة، ووقع عن الوزارة، محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات، ونورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية، وليلى حسني ممثلًا عن بنك الإسكندرية، ونيفين زكي ممثلًا عن جمعية خير وبركة.

وثمنت الوزيرة خلال كلمتها، دور كلٍ من بنك الاسكندرية ومؤسسة ساويرس وجمعية خير وبركة، كشركاء دائمين للوزارة، وأعربت عن سعادتها بتلك الشراكة الناجحة والمثمرة في الأسمرات على سبيل المثال، والدور التنموي المثمر لجمعية خير وبركة هناك، خاصة فى تنمية الطفولة المبكرة، التي تعتبر أحد أولويات المجتمع المصري، حيث تشمل النشأة السليمة للأطفال، وتعليمهم وتغذيتهم وصحتهم، والاكتشاف المبكر للإعاقة.

وأشارت القباج، إلى أن اهتمام الوزارة بالطفولة المبكرة، ليس وليد اللحظة، لكن أطلقت الوزارة من قبل، برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، وتم التركيز على الأسر الأقل حظا فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع توعية الأم بالتربية والتغذية الصحيحة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الأطفال من سن صفر إلى 18 سنة، يمثلون 40% من السكان، 34% من هذه النسبة، تقع فى الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات، فى حين أن نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات، لم تصل إلى 28% من المستهدف، لذا نسعى إلى أن تفتح الحضانات أبوابها لاستيعاب المزيد من الأطفال.

وتابعت أن الوزارة تسعى لتذليل العديد من العقبات، بتوجيه من القيادة السياسية بتطوير البشر وليس الحجر فقط، وحل العديد من القضايا التى تخص الحضانات، فيما يتعلق بـالتراخيص والدفاع المدنى والتأمينات والضرائب، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والصحة.

ويشار إلى أن البروتوكول، يهدف إلى إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة، وذات جودة عالية للأطفال بالحضانات، من خلال المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة، الذى تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يهدف البروتوكول، إلى المساهمة فى تطوير وتحسين بيئة التعلم فى 75 قاعة بالحضانات القائمة بالجمعيات الأهلية، بمحافظات الجيزة وسوهاج وأسوان، خاصة بعد أن أظهرت الأبحاث التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي، أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، لا تتجاوز الـ8%.

ووفقا للبروتوكول الموقع، اتفق الأطراف الثلاث، على إطلاق مشروع "حضانتي مستقبلي"، لرفع كفاءة وإعادة تأهيل 75 فصل في عدد من الحضانات بالمحافظات المستهدفة، وتطوير بيئة التعلم فى القاعات، وتحسين قدرات مقدمى الخدمة من معلمات ومديرات، وتطوير المستوى التعليمى والتربوى والبدنى والنفسي، ومهارات الأطفال الملتحقين، ورفع مستوى الوعي والتعلم لأولياء أمور الأطفال الملتحقين، ورفع قدرات أعضاء مجالس الإدارات للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، كما تم الاتفاق على أن تلتزم العمل بهذا البروتوكول سنتين.