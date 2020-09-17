"التضامن": "2 كفاية" يستهدف 10 محافظات من الأكثر فقرا والأعلى خصوبة

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مشروع "2 كفاية " يهدف لمواجهة ارتفاع الكثافة السكانية بشكل كبير، موضحًا أنَّ أسباب ارتفاع معدلات الإنجاب الكلي تتنوع بين أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية.

وتابع مساعد وزيرة التضامن، لـ"الوطن"، أنَّ الفئة المستهدفة من مشروع "2 كفاية"، السيدات المستفيدات من برنامج تكافل من سن 18 حتى 35 عامًا، في المحافظات العشر المستهدفة، وهي المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، والبحيرة".

ولفت مساعد وزير التضامن، إلى توفير لجان تسيير لا مركزية في المحافظات العشر المستهدفة، برئاسة المحافظين، لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع وتقديم التيسيرات وإعداد تقارير شهرية بالأنشطة، وموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بنسخة منها لعرضها على اللجنة المركزية لتسيير المشروع.

وأكّد أنَّ الإطار الاستراتيجي للمشروع يرتكز على استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية، والتعاون مع الجهات ذات الصلة وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" المنفذ في 10 محافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن، أوضحت أنَّ برنامج "2 كفاية"، تم إطلاقه بتوجيه من الرئيس ، بهدف الحد من الزيادة السكانية، لافتة إلى أنه يعمل بالشراكة مع 108 جمعيات أهلية، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، مضيفة أنَّ الوزارة تحتفل قريباً بافتتاح 31 عيادة جديدة ليصبح إجمالي العيادات 64 عيادة، تمّ توفيرفيها الأجهزة والمعدات بما يتفق مع المعايير المعتمدة لمراكز تقديم الخدمات الصحية، بالاشتراك مع 1140 مثقفة صحية، و2000 مثقفة صحية، وتمويل تكلفة الاعتماد على 6 آلاف مكلفة خدمة عامة للتوعية، مع إضافة 384 كادراً من الجمعيات الأهلية.

يُشار إلى أنَّ برنامج "2 كفاية"، نفذ حتى الآن 4 ملايين زيارة منزلية، وأجرى 4000 ندوة مجتمعية شارك فيها 500 ألف مشارك، وزار العيادات أكثر من 75 ألف سيدة.