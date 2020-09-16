"التضامن" تتعاون مع بنك الإسكندرية لإطلاق مشروع "حضانتي مستقبلي"

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجمعية خير وبركة وبنك الإسكندرية بشأن مشروع "حضانتى مستقبلى"، بمقر وزارة التضامن.

من جانبه أكد محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الباب مفتوح أمام أصحاب الحضانات للتقدم لإعادة فتحها مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "اللي جاهز يمضي على الإقرار ويفتح"، متوقعا زيادة أعداد الحضانات تزامنا مع بدء الدراسة.

وأضاف مدير عام الأسرة والطفولة، أن عدد الحضانات التي تمّ إعادة فتحها حتي الآن بلغ 1200 حضانة من أصل 15 ألف حضانة، مع التأكّيد على التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أنه تم تكليف 31 فريقا من الإدارات المختلفة بالوزارة لإعداد تقارير المتابعة والتفتيش على الحضانات لضمان الالتزام بشروط إعادة التشغيل، وذلك بعد أن نفذت الوزارة دورات تدريبية عبر تطبيقات التواصل الإلكتروني لكل مديري إدارات الأسرة والطفولة على مستوى الجمهورية، وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة لتأهيل المراقبين على فتح الحضانات وتوحيد معايير الإشراف والتقييم.

يُشار إلى أن شروط إعادة فتح الحضانات تتضمن ما يلي:

- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

- تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ80% فقط حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

- التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بـڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.