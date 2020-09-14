محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا لمناقشة موقف المشروعات القومية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالأمس، اجتماعًا موسعًا بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، ومديري عموم المديريات ومديري الإدارات المعنية،لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العام المالي 2020/ 2021 والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على بالمحافظة .

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لجامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ"، وازدواج الطريق الدولي شرم الشيخ/ النفق، ومتحف شرم الشيخ الذي سيجري افتتاحه في أكتوبر المقبل.

كما تابع مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، منظومة التأمين الصحي الشامل بالمستشفيات والوحدات الصحية، وموقف المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء، وموقف أعمال التقنين، وإزالة التعديات علي أملاك الدولة ضمن الموجة السادسة عشر.

وأكد المحافظ على تنفيذ مشروعات قطاع التسويق السياحي، وتحسين البيئة وتاني على رأسها، أعمال التسويق والعلامة التجارية للمنتجات البدوية بمدينة سانت كاترين.

وأشاد المحافظ بالمجهودات المبذولة في ملف المعلومات المكانية، ومنظومة التحول الرقمي معلنًا ان جنوب سيناء أولى محافظات الجمهورية في إنجاز هذا الملف.