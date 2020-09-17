بدء الدراسة بفرع جامعة بدر في أسيوط العام الدراسي المقبل

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس محمود عمر المشرف العام على جامعة بدر بأسيوط، والوفد المرافق له، نيابة عن مجلس أمناء جامعة بدر الدولية بالقاهرة، للوقوف على مراحل إنشاء فرع للجامعة بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، وتذليل كافة العقبات للتوسع في استثمارات الجامعة المحافظة، وسرعة تشغيل كليات الجامعة.

واستعرض اللقاء استثمارات جامعة بدر الدولية بالقاهرة، والتي تعتبر صرحًا علميًا دوليًا يضم 15 كلية، منها كلية الطب البشري، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والأسنان، والطب البيطري، والتمريض، والهندسة، واللغات والترجمة، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم السياسية، والحقوق، والفنون السينمائية، والعلوم الصحية، وكلية باي تكنولوجي، وكلية الفنون التطبيقية.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه للمشروعات التعليمية والاستثمارية التي تهدف إلى تنمية المحافظة وجذب استثمارات جديدة، وخاصة بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، والتي تعتبر من مدن الجيل الرابع التي تم انشائها لإقامة مجتمع عمراني جديد وتوسع للمحافظة للخروج من الوادى الضيق.

وأشار المهندس محمود عمر إلى إنه سيتم إقامة فرع جامعة بدر الدولية بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط على مساحة 81 فدانً، بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي المقبل بـ5 كليات، هي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية (باي تكنولوجي) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي.