أمل عرفة تطرح برومو كليبها الجديد "أنت أشطر"

طرحت الفنانة أمل عرفة عبر حسابها بـ"تويتر" برومو كليبها الجديد "أنت أشطر"، والذي يشهد عودتها للغناء بعد تركيز فترة طويلة في التمثيل.

وعلقت أمل، قائلة: "أنت أشطر"، أغنيه مصرية قريبا من كلمات مدحت الخولي.

وأعلنت أمل عبر فيسبوك إصابتها بكورونا، قائلة "بما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم أتعامل مع حالتي وكأنها كرب عادي، رغم أنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".

وأضافت، "الكمامة كانت رفيقتي ومعها السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبًا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة.. انتبهوا".

وتابعت أمل، "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وأرجع كمل تصوير، استمعتو كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس، وهي قناعتي قبل الكورونا، شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان، كورونا أنا قوية".