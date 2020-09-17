مؤسسة خيرية تتبرع بأجهزة غسيل كلى لمستشفى جامعة أسيوط

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بأسيوط، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمحافظة، تبرع مؤسسة عادل خليل الخيرية لتنمية المجتمع بثلاثة أجهزة غسيل كلى لوحدة الكلى الصناعي بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وأكد "عطية"، أن هذا التبرع يعد مرحلة جديدة من سلسلة الجهود المستمرة لمؤسسة عادل خليل الخيرية فى دعم المستشفيات الجامعية والتي جرت عبر السنوات الماضية، وكان لها دور كبير في المساهمة بشكل فاعل وقوي في سد العجز من الأجهزة والمعدات الطبية في عدد من وحدات وأقسام المستشفيات الجامعية، ومن أهمها إتمام مبنى المعجل الخطي بمعهد جنوب مصر للأورام.

وأشار الدكتور سعد زكي إلى أن تلك الأجهزة الثلاثة تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 300 ألف جنيه، وهى تعد من أحدث أجهزة غسيل الكلى، مشيرًا إلى أنه من المقرر تخصيصها لمرضى الطوارئ والعلاج المجاني لغير القادرين من المترددين على الوحدة، والتي تخدم قرابة 450 مريضًا أسبوعيًا، وبمعدل 30 مريضًا يوميًا.