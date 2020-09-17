أطفال يفاجئون وزيرة التضامن بـ"شيشة وسجائر" من الصلصال: دي بتموت الناس

داعبت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أطفال روضة السيدة زينب، خلال جولتها التفقدية، اليوم، برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وخلال زيارة حديقة الطفل الثقافية، فوجئت "القباج" ببعض الأطفال يشكلون أدوات وألعاب بالصلصال، ومن بينها السجائر والشيشة، لتسألهم الوزيرة عن الألعاب التي يشكلونها، ويردوا عليها قائلين: "دي شيشة وسجاير".

الوزيرة حذرت الأطفال من خطورة السجائر والشيشة قائلةً: "دي حاجات وحشة ومضرة بالصحة، وفيها سموم تموت الناس" وتفاعل الأطفال معها ومع نصائحها.

وقامت، اليوم، وزيرتا التضامن والهجرة، بزيارة تفقدية لمنطقة روضة السيدة، تل العقارب سابقا، بمنطقة السيدة زينب بعد تطويرها المعماري على الطراز الفاطمي.

واختتمت الوزيرتان الجولة، بزيارة حديقة الطفل، وحضور حفل ترفيهي وغنائي على مسرح الحديقة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع روضة السيدة أحد المشروعات التي يتم فيها الاستثمار في البشر، والتي تقوم فيها الوزارة بتنمية سكان المناطق الخطرة ليس فقط بتقديم أثاث المنزل، ولكن بتحقيق التنمية الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية.

وأشادت "القباج" بما تحقق في المشروع، مطالبة بضرورة تحقيق المزيد من التدخلات وتدعيمها ببرامج للتمويل الاقتصادي، وزيادة الفعاليات والأنشطة الخاصة ببرامج "2 كفاية" و"مودة"، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر.

جدير بالذكر أنَّ مشروع روضة السيدة بمنطقة تل العقارب سابقًا بحي السيدة زينب أقيمت على مساحة 7.5 آلاف فدان، انطلاقًا من رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.