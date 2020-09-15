رئيس العليا للفيروسات: احذروا الشيشة والتزموا بالتباعد (حوار)

ناشد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا المستجد، المعلنة من قبل الحكومة المصرية، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية مثل الأفراح، والمناسبات التي تزداد بها تواجد المواطنين بها.

وقال وزير الصحة الأسبق في حواره لـ"الوطن"، إنّ الشيشة من الأسباب الرئيسية لانتقال العدوى للفيروسات التنفسية، مثل السل والدرن والربو والإنفلونزا وكورونا، مناشدا المواطنين الابتعاد عن شرب الشيشة في الأماكن التي تخالف تعليمات الحكومة، والإبلاغ عنها فورا حفاظا على السلم العام وعدم انتقال وانتشار عدوى فيروس كورونا.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، أنّ اللجنة أقرت عددا من التوصيات فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتباعها في ظل تواجد أزمة كورونا، وعلى رأسها فتح العمل بمختلف الأقسام بالمستشفيات الجامعية لتلقي المرضى، وتخصيص وحدات منعزلة لاستقبال حالات كورونا المستجد، وتحديد عدد من الإجراءات التي سيتم اتباعها مع جميع المرضى المترددين، سواء كانت من تحاليل لصورة الدم كاملة أو الأشعات المقطعية أو المسحة في حالة الاشتباه المؤكدة، وإلى نص الحوار..

حدثنا عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المواطنين الفترة المقبلة؟

من المهم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وترك مسافة بين كل شخص وشخص لا تقل عن متر ونصف المتر، واستخدام الأدوات التي تستخدم مرة واحدة في الأكل والشرب خارج المنزل، وتجنب استخدام الأدوات المساعدة في الطعام والشراب، كالأكواب والشوك والسكاكين، والاعتماد على الأدوات التي تستخدم مرة واحدة.

وعلى كل شخص يشعر بأي أعراض في الجهاز التنفسي، الامتناع عن الذهاب إلى أماكن التجمعات والقاعات والمؤتمرات وأي مكان يوجد به مواطنين، والذهاب لأقرب طبيب لتشخيص حالته الصحية، وتوفير أدوات التهوية الجيدة للمكان والموقع المنشأة فيه المناسبة، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

بماذا تنصح المخالفين لإجراءات الحكومة الاحترازية؟

للأسف هناك العديد من المواطنين يخالفون إجراءات وقرارت الحكومة الساعية للمحافظة على صحة المواطنين، أبرزها الأماكن المخالفة بتقديم الشيشة، وهي أحد العوامل الرئيسية في انتقال الأمراض التنفسية، مثل كورونا والسل والربو والدرن، وغيرها من الأمراض، وعلى الجميع الإبلاغ عن الأماكن المخالفة لأنها تهدد السلم العام، وتساعد على تفشي فيروس كورونا.

ماذا عن توصيات لجنة الفيروسات التنفسية بالوزارة للمستشفيات الجامعية؟

اجتمعت اللجنة اليوم وبحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وجرى وضع عدد من التوصيات الجديدة بشان دخول المرضى الفترة المقبلة للمستشفيات الجامعية، أو غير جامعية، خاصة وأنّ المستشفيات مفتوحة لاستقبال مختلف الإصابات والأمراض بخلاف كورونا، والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية في حالة وجود مريض يحتاج لتدخل بسيط، كعمليات المناظير، أو تدخل كبير يستدعي عملية جراحية كبرى كـ"القلب المفتوح"، وسيتم توزيعها على المستشفيات خلال أيام.

وأبرز التوصيات تتمثل في دخول المرضى للمستشفيات وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، وتنقسم لنوعين، الأولى بالنسبة للمرضى من ذوي حالات التدخل البسيط وتواجده بالمستشفى يكون يوم واحد، يتم إجراء تحليل صورة دم كاملة وتاريخ مرضي ودلالات وجود التهاب في الجسم، والتأكد من عدم إصابته بأعراض تنفسية قبل دخول المستشفى بـ3 أيام، وحال ثبوت إصابته بالمرض فسيتم التعامل معه بالإجراءات المتبعة في التعامل مع حالات الإصابة بكورونا وفقا لدرجة إصابته.

أما النوع الثاني فيتمثل في حال احتاج المريض أن يكون بالمستشفى أكثر من يوم، وهنا يتم التعامل معه بنفس الخطوات إضافة إلى الأشعة المقطعية على الصدر، وحال ثبوت إيجابية إصابته، فسيتم التعامل معه وفقا لدرجة إصابته، ودرجة الرعاية الصحية لطبيعة المرض المصاحب التي استدعت وجوده في المستشفى.

وماذا عن الموجة الثانية لكورونا؟

لا توجد أي دلالات حالية لوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد حتى الآن.