رئيس جمعية مكافحة التدخين: "مبسم الشيشة" لا يحمي من "كورونا"

أكد الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر أن "المبسم" الذي يستخدمه متناولو "الشيشة" في المقاهي أو الأماكن التي ما زال يتناولها البعض فيها هو ناقل لـ"كورونا"، حتى لو كان "المبسم" ذو استخدام جديد.

"المبسم ذو الاستخدام الواحد"

وفسَّر "المغازي"، تصريحاته لـ"الوطن"، قائلاً، إن الميكروب أو الفيروس أو الجرثومة التي تتواجد في اللعاب أو الجهاز التنفسي، تنتقل من الشخص المصاب ليس فقط عبر "المبسم"، حتى لو قيل عنه "مبسم طبي"، أو ذو استخدام واحد، ولكنها تنتقل للزجاج والمياه، و"اللي"، مضيفاً: "يمكن على عكس الناس مهي فاكرة.. إنك تستخدم المبسم مش هيحميك من كورونا أو غيرها من الأمراض المعدية.

أمراض معدية أخرى

وحذَّر رئيس جمعية "مكافحة التدخين"، من أن "الشيشة" حتى لو استخدم "مبسم" في علاجها؛ فإنها تنقل أمراض أخرى غير كورونا، مثل "الالتهاب الكبدي الفيروسي من النوع أ"، والسل، وكورونا، وغيرها.

وأوضح "المغازي"، أن جمعيته أصدرت اليوم نشرة صحفية بهذا الخصوص، تؤكد فيها أن الشيشة قد تنقل الكثير من الأمراض، مستطرداً: "حيث يكح متناولها على الغالب، ما يؤدي إلى تطاير الرذاذ من فمه، ما يؤدي إلى نقل المرض".

"الشيشة المنزلية"

وعن استخدام "الشيشة" في المنزل الخاص بالمواطن، قال رئيس "مكافحة التدخين"، إنها لا تنقل أمراض كورونا أو غيرها من الأمراض المعدية نظراً لأنها قاصرة على استخدام صاحبها، ولكن لو استخدمها غيره؛ فإنه سيكون مصدر عدوى محتمل له.

وأشار "المغازي" إلى أنه في تلك الحالة يكون هناك أضرار أخرى للشيشة، مثل إمكانية تسبيبها للإصابة بالسرطانات، وأمراض الجهاز التنفسي، والنزلات الشعبية، والسد الرئوية المزمنة، وغيرها من الأمراض.

كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد صرَّح بأن الدولة اتخذت اجراءات جديدة للفتح من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن الشيشة لن تُقدم في المقاهي أو الكافهيات في الوقت الحالي، حيث إن فيروس كورونا ما زال متواجدًا وهناك تسجيل لإصابات. وأضاف أنه لن يتم تقديم الشيشة في المقاهي أو الكافيهات ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج للفيروس.

"عودة الشيشة"

وقالت جمعية "مكافحة التدخين"، في نشرتها الإعلامية: إنها تثمن حرص الحكومة على صحة المواطنين كما أن من المبشر وجود رأى عام مناهض للشيشة فى المقاهى؛ حيث أكد استطلاع رأى أجراه "مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام"، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع وافقوا على استمرار منع "الشيشة" في المقاهي والكافيهات.