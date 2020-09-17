إدارة الإتجار بالبشر: أحمد حسن وزوجته استغلا خوف طفلتهما لتحقيق أرباح

أكدت «إدارة الإتجار بالبشر بوزارة الداخلية» فى تحرياتها فى واقعة إتهام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، استغلالَ المتهمين حداثة عمر طفلتهما -التي لم تتجاوز العاميْنِ- وولايتهما عليها استغلالًا تجاريًّا بقصد تحقيق مكاسب مالية، وذلك بأن نشرا عبر قناتهما بموقع التواصل المذكور تصويرًا لخوفها من تغيير ملامح والدتها، قاصدين رفع نسبة مشاهدة المقطع بالقناة من أجل الحصول على الربح من وراء ذلك.

وأنكر أحمد حسن وزوجته فى تحقيقات النيابة ما نُسب إليهما من استغلال طفلتهما وتعريض حياتها للخطر وقرَّرا أنهما يقصدان مما يذاع على قناتهما من مقاطع مصورة إتاحة فرصة لهما للعمل في التمثيل ونشر الإعلانات، وأنهما يجنيان ربحًا شهريًّا مما يذيعانه عبر القناة يتحدد وفق نسبة المشاهدة، مؤكدين قصدَهما من تصوير نجلتهما توثيق مراحل حياتها.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على اليوتوبر أحمد حسن وزوجته زينب داخل شقتهما بالعاصمة ، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما واحضارهما بتهمة تعريض حياة ابنتهما ايلين للخطر .