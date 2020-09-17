صفعة جديدة لقناة "الجزيرة".. مقالاتها حول إيران وقطر تفضح سياستها

في دليل جديد على دعم النظام القطري للإرهاب واستخدام قناة "الجزيرة" كذراع إعلامي لها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنَّ شبكة الجزيرة الإعلامية وهي المؤسسة الإخبارية الدولية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها تعمل لحساب حكومة قطر، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن وزارة العدل الأمريكية أمرت منصة "إيه جي+"، التابعة للجزيرة، والتي تعمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتسجيل كعميل أجنبي، وهي خطوة وصفتها الشركة بأنها ستعوق عملها.

وكتب جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس في وزارة العدل، في رسالة أول أمس، أنه رغم تأكيدات استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة حكومة قطر وتمويلها.

وأكدت رسالة برات أن "أمير قطر" يسيطر على الشبكة ويعين مجلس إدارتها كما تساءل برات حول نشر AJ+ مقالات تدافع عن إيران وإرهابها وكذلك مقالات تروج للتعاطف مع قطر وسياستها.

وسُن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في 1938 وجرى تحديثه في 1966 القانون يشترط على المسجلين فيه ممن يخدمون "مديرين أجانب" ويشاركون في أنشطة سياسية أو ما شابهها الإفصاح عن علاقاتهم بالإدارات الأجنبية مثل كشف الإيصالات والمدفوعات لدعم تلك الأنشطة ويهدف القانون إلى تسهيل تقييم الحكومة والشعب لهذه الأنشطة.