تامر مرسي يعلن انضمام لميس الحديدي رسميا لـ"ON"

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، انضمام الإعلامية لميس الحديدي، رسميًا لقناة "on ".

ونشر "مرسي"، صورة تجمعه بالإعلامية لميس الحديدي وألبرت شفيق، معلقًا عليها: " لميس الحديدي قريباً على قناة أون".

وكانت الإعلامية أعلنت عن توقف برنامجها "القاهرة الآن" ومغاردتها قناة الحدث، حيث تخوض تجربة صحفية وتلفزيونية جديدة ستعود بها للشاشات المحلية، كما توجهت للشكر إلى إدارة القناة والعاملين بها.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها بموقع تويتر: "شكرا لقناة الحدث وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربه عزيزة على قلبي برنامج القاهره الآن. العربية الحدث -بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا".