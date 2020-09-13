وزير الزراعة: الحكومة عازمة وجادة لمنع وقوع حالة تعدٍ واحدة 

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الحكومة جادة وعازمة على ألا يكون هناك حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية مرة أخرى، مشيراً إلى أن القيادة السياسية دائماً ما توجه بالتوسع الأفقى وإنشاء المشروعات الكبرى، من أجل إحداث تنمية.

وأضاف "القصير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على الأراضى الزراعية أصبحت أمن قومى، مناشداً المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التى أعلن رئيس الوزراء اليوم، وتابع: "تيسيرات لن تكرر مرة أخرى".

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الرقة الزراعية تبلغ 9,4 مليون فدان منها، ورغم أن 3,3 مليون فدان منها جديدة إلا أن نسبة المواطن من الرقعة الزراعية انخفضت.