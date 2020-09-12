وزير الزراعة: قيمة المصالحة في مخالفات البناء لا تذكر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعدي على الأراضي الزراعية خلق مظهرا عشوائيا غير مخطط له يفتقر للخدمات، والآن الدولة أوجدت حلاً للمخالفين يتمثل في قانون التصالح الذي لن يتكرر مرة أخرى، ويخدم المواطن في المقام الأول، وتابع: "خاصة أن قيمة التصالح الآن لا تذكر في مقابل المكاسب والمنافع لأن الملكية أصبحت مستقرة وآمنة".

وأضاف "القصير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد الوزير أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة تم مراعاة البعد الاجتماعي وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء، وتابع: "تدل أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي وليس تحصيل الأموال.. لأن المبالغ التي يتم جمعها الآن سيتم إعادتها مرة أخرى لإيصال مرافق إلى هذه المناطق التي لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائي".