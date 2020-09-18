حكيم يستعد لطرح كليب جديد بعنوان "بحب الجدعنة"

أعلن المطرب الشعبي حكيم، عبر حسابه على "أنستجرام"، استعداده لطرح كليب جديد يحمل عنوان "بحب الجدعنة".

وقد نشر حكيم بوستر الكليب وعلق عليه قائلا: "قريبا "بحب الجدعنة".

طرح حكيم مؤخرا أغنية "صحاب اونطة" وتصدرت تريند يوتيوب مصر، بعد أقل 20 ساعة من طرحها عبر منصة الفيديوهات.

"صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.