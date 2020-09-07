حكيم لـ"الوطن": "صحاب أونطة" مرحلة جديدة في تطويري للأغنية الشعبية

أبدى النجم حكيم سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة "صحاب أونطة" التي تصدرت تريند يوتيوب مصر بعد ساعات من طرحها، وتجاوزها مليون مشاهدة في أول يوم لطرحها.

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني في أول تعاون بينهم.

تحدث حكيم لـ"الوطن" قائلا: "دوما ما أبحث عن الجديد والتطوير، ولا أزهق من الاستماع لما هو جديد في الساحة الغنائية العربية والعالمية، فأنا منذ أن بدأت الغناء وأنا أعمل على تطوير شكل الأغنية الشعبية"، ومثلما نجحت في السنوات الماضية في تطوير الألحان الشعبية، أعمل حاليا على التجديد والتطوير فى شكل الأغنية الشعبية بعد أن ظهر شكل موسيقى المهرجانات".

أضاف: "لست ضد المهرجانات الغنائية، وهي أمر واقع، وناجح، وفرض نفسه والناس أحببته، وعلينا جميعا أن ندرس أسباب نجاحه، وأنا ما فعلته فى صحاب أونطة هو تجديد وتطوير المهرجانات الغنائية وتقديمها في شكل غنائي جديد وبأسلوب جديد، وبكلمات غير مبتذلة".

أشار حكيم إلى أنه يحب دوما تطوير أغنياته المصورة، قائلا :" فكرة الأغنية جديدة ومختلفة، وهي عبارة عن كوني أخرج لشاب ليس لديه أصدقاء لكي أحتفل معه بعيد ميلاد، ومن أجل ظهوري بشكل مختلف فى الكليب، قمت بحمية قاسية غذائية من أجل انقاص وزني، وهو أمر ساعدني كثيرا فى الرقص والغناء بحرية".

وشدد حكيم على أن الأغنية تروج للصيف والأجواء الصيفية من خلال الملابس التى ارتداها الفنان فى الكليب من ملابس مبهجة ذات ألوان زاهية.

يذكر أن حكيم تعاون خلال مسيرته مع أكبر صناع الموسيقي في العالم، منهم الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل وستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز، وتوماس رمسيس، من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.