الاتحاد الأوروبي: نأمل من تركيا البدء في الحوار حول شرق المتوسط

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا تأمل أن ترى خطا للحوار مع تركيا، نظرا لأن التوتر في شرق المتوسط حين بدأ كان هم أوروبا هو فض هذا النزاع بالحوار، والتصعيد يتوقف من جانب أي دولة تتخذ أي موقف أحادي، موضحا أن الاتحاد سيجتمع الخميس المقبل في بروكسل للحوار حول هذه المشكلة.

وأضاف "ستانو"، خلال اتصال عبر "سكايب" من بروكسل، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أن تركيا يهمها الدخول في حوار، ونأمل من تركيا البدء في الحوار وليس التصعيد، مؤكدا أن الاتحاد سيفعل كل شيء للبدء في الحوار لإنهاء المشكلة ووقف التصعيد، ولكن إذا تجاوزت تركيا في التصعيد فالاتحاد مستعد لاتخاذ إجراءات أو عقوبات على طاولة وزراء الخارجية.

وأشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيقيمون الموقف الخميس المقبل، ويحللون ما إذا كان كل شيء تم عمل لمواصلة الحوار، أو هناك خطوات أحادية مستمرة وهنا سيتم بحث اتخاذ إجراءات جزائية.