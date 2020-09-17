"كلمة أخيرة مع لميس الحديدي" على قناة "ON"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعاقد قناة أون العامة برئاسة ألبرت شفيق مع الإعلامية لميس الحديدي لتعود ببرنامج جديد باسم "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي"، وذلك بعد غياب عامين عن الشاشات المصرية، وينطلق البرنامج على شاشة أون مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لشبكة قنوات أون، إن انضمام الإعلامية لميس الحديدي للمجموعة يمثل استمرارا لنجاحات قنوات أون المختلفة وهو ما حرص عليه مجلس ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسى.

وأكد صالح، ثقة مجلس الإدارة في أن برنامج لميس الحديدي سيمثل نقلة نوعية في الشكل البرامجي للقناة، وإضافة محتوى إعلامي متميز ومتطور يتلاءم مع متطلبات المشاهد المصري و العربي.

والمعروف أن الإعلامية لميس الحديدي تمتد خبرتها لأكثر من 25 سنة من العمل الصحفي والتليفزيوني، حصدت من خلاله العديد من الجوائز المصرية والإقليمية في مجالات مختلفة، كما حاورت خلال مشوارها الإعلامي أهم الشخصيات المصرية والعديد من القيادات العربية والعالمية.