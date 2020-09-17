انهيار زينب.. تفاصيل أول ليلة لـ"اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته فى الحجز

كشف مصدر أمني تفاصيل أول ليلة لـ"اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب في قسم شرطة البساتين، موضحًا أن قوة من الترحيلات تسلمت الزوجين بعد انتهاء التحقيقات من سرايا النيابة، وتوجهت إلى قسم شرطة البساتين وتم استلامهما بمحضر رسمي.

وأضاف المصدر أن مأمور القسم كتب مذكرة باستلامهما وإيداعهما داخل الحجز، مشيرًا إلى أن أسرة المتهمين حضرت إلى القسم وقاما بالاطمئنان على طفلتهما "إيلين" وكانت بصحبة جدتها.

وتابع أنه في تمام الساعة الثالثة عصرا تفرق الزوجان، وتم إيداع أحمد حسن داخل حجز الرجال بعد تسليم كل محتوياته إلى خزينة القسم، ووضعت الزوجة زينب داخل حجز السيدات.

وأوضح أن الزوجة زينب انهارت بالبكاء بعد صدور قرار حبسهما، واستمرت فى البكاء حتى بعد دخولها الحجز، وطالبها الضباط بالهدوء وطمأنها.

ونفى مصدر أمني بالمديرية واقعة إصابة زينب زوجة أحمد حسن بحالة إعياء خلال التحقيق أو حجزها، مؤكدا أنها محتجزة بالقسم تنفيذا لقرار النيابة العامة.

ولفت إلى أن اسرة الزوجين توجها بزيارة إلى القسم واشتريا وجبات لهما وتم تفتيش الزيارة قبل إدخالها الى المتهمين بالحجز.

وكانت النيابة العامة كشفت خلال التحقيقات قيام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب باستغلال طفلتهما وحالة ضعفها "صغر سنها" وعدم اتخاذها موقفًا من التصوير من عدمه، وذلك بقصد استغلالها اقتصاديًّا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أحمد حسن وزوجته عرضا حياة ابنتهما للخطر، وبرر المتهم وزوجته أن سبب تصوير تلك المقاطع هو محاولة الحصول على فرصة لهما للعمل في التمثيل ونشر الإعلانات.

وتلقت النيابة بلاغًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة يفيد بنشر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب مقطعًا مصوَّرًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي Youtube؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبقت الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.

وجهت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها، مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.

وتهيب النيابة العامة بالجميع -بمناسبة تلك الواقعة- تجنب أفعال دخيلة على مجتمعنا بقصد التكسب منها، من شأنها الزجُّ بالبعض منهم إلى المساءلة القانونية لارتكابهم جرائم يُعاقب عليها قانونًا.

وتناشد النيابة العامة الجميع بالتمسك بقيم ومبادئ هذا المجتمع الأصيل، الذي من أولى أولوياته حُسن رعاية أبنائه ونشئه، وتحريم وتجريم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال، مؤكدة تصديَها بحسم لمثل تلك الجرائم والأفعال بكل الإجراءات القانونية المخولة لها.